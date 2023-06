Sol fica frente a frente com Clara após ter segredo descoberto em "Vai na Fé"

Alerta de fortes emoções! Sol (Sheron Menezzes) vai ficar frente a frente com Clara (Regiane Alves) nos próximos capítulos de "Vai na Fé". A protagonista encara uma conversa dura com a esposa de Theo (Emilio Dantas) logo depois que fica sabendo o que o marido fez com a dançarina no passado.