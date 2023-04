Sol acaba com esperanças de Jenifer sobre futuro com Ben em "Vai na Fé": filha sofre

Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", Sol (Sheron Menezzes) vai acabar com as esperanças de Jenifer (Bella Campos) sobre um futuro com Ben (Samuel de Assis). Pressionada, a dançarina confessa que o advogado é mesmo pai da jovem, mas deixa claro que não vai ficar com ele novamente. Entenda!