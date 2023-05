Lumiar volta a ter romance escondido com Theo em "Vai na Fé": até Simas desconfia do casal

Lumiar (Carolina Dieckmann) vai voltar atrás no término do romance com Theo (Emilio Dantas) e volta a se envolver com o vilão escondido de todo mundo nos próximos capítulos de "Vai na Fé". Depois que o pilantra leva um tiro para protegê-la, os sentimentos voltam a aflorar entre eles, gerando desconfiança em pessoas próximas.