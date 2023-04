Guiga se revolta ao ver Fred com personagem improvável de "Vai na Fé": rola até beijo

Mais uma reviravolta vai mexer com os próximos capítulos de "Vai na Fé". Fred (Henrique Barreira) acaba se envolvendo com uma personagem improvável e deixa Guiga (Mel Maia) revoltada. Depois de ficarem entre idas e vindas, com direito até à acusação de assédio, os dois vivem o maior climão na novela.