Clara fica comovida com momento de Theo e Rafa em "Vai na Fé": paz dura pouco em casa

"Vai na Fé" passa por mais reviravoltas depois que Theo (Emilio Dantas) deixa o hospital. Diante do episódio que mexe com a família, Rafa (Caio Manhente) decide pegar mais leve com o pai e o chama para tirar fotos, em momento comovente flagrado por Clara (Regiane Alves). A paz na família não dura muito.