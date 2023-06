Caio Manhente adianta futuro de Rafa em "Vai na Fé": "Ainda vai acontecer muita coisa"

Caio Manhente comentou sobre o futuro de Rafa, que vai ser marcado por muito sofrimento, começando pelo término com Kate (Clara Moneke), além do processo contra Theo (Emilio Dantas), fazendo com que sinta muita vergonha de ser filho do vilão em "Vai na Fé". Em entrevista exclusiva ao Zappeando, o ator afirmou que podemos esperar reviravoltas.