Ben se decepciona com Jenifer e enfrenta Theo em hospital em "Vai na Fé": entenda

Depois que Theo (Emilio Dantas) é hospitalizado, Jenifer (Bella Campos) se comove e começa a enxergar um outro lado do vilão, ainda que isso dure pouco em "Vai na Fé". A estudante chega a ir visitá-lo com Clara (Regiane Alves) e Rafa (Caio Manhente) e decepciona Ben (Samuel de Assis) — que briga com o vilão mesmo diante do quadro.