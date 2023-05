Em novo teste de DNA, Ben revela para Sol que já sabe que Theo abusou dela em "Vai na Fé"

Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", Ben (Samuel de Assis) deixa claro para Sol (Sheron Menezzes) que já sabe o que Theo (Emilio Dantas) fez com ela no passado, colocando um fim no segredo entre eles, no momento em que a justiça pede a realização de um novo teste de DNA para comprovar a paternidade de Jenifer (Bella Campos). Entenda!