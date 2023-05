Ben descobre que Kate se envolveu com Theo e fica chocado com confissão de Jenifer: entenda

Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", Ben (Samuel de Assis) descobre que Kate (Clara Moneke) teve mesmo um caso com Theo (Emilio Dantas), em conversa com Jenifer (Bella Campos). A estudante de Direito faz uma confissão que deixa o advogado chocado sobre o romance e pede ajuda para achar outras vítimas do vilão.