"Vai na Fé": Sheron e Samuel se emocionaram junto ao público com cena sensível de Sol e Ben

Uma cena do capítulo desta quinta-feira (18) de "Vai na Fé" mexeu com o coração do público e também de Sheron Menezzes e Samuel de Assis, que interpretam Sol e Ben, no momento em que cai a ficha da protagonista de que foi abusada por Theo (Emilio Dantas) quando eram jovens. Os atores chegaram a chorar ao assistirem a sequência juntos.