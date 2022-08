Úrsula boicota carreira de Dorinha: mocinha será esculachada após cometer erro com Darcy

Após a súplica do filho, a governanta de Eugênio (Marcello Novaes) conseguirá alterar as medidas de Darcy. Desse modo, quando a primeira-dama fizer a prova do vestido, ela ficará decepcionada com o trabalho de Dorinha. Por sua vez, a garota não conseguirá explicar o que aconteceu, já que tinha certeza de que havia anotado todas as medidas corretamente.