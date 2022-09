Último capítulo de "Pantanal" terá atores da primeira versão: veja fotos das gravações

Além dos atores da primeira versão de "Pantanal", o casamento de Zé Leôncio e Filó reunirá grande parte do elenco atual da novela, no momento de maior celebração da história. Apesar do aparente final feliz do casal, o fazendeiro morrerá pouco após a cerimônia, de um mal súbito, mas finalmente realizará o seu grande sonho: reencontrará o pai, Joventino Leôncio, que virou o Velho do Rio.