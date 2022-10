Último capítulo de "Pantanal" fez público chorar do início ao fim: atuação do elenco emocionou

O último capítulo do remake de "Pantanal" fez o público chorar do início ao fim: desde a revelação de que Tadeu (José Loreto) é o neto do amor do Velho do Rio (Osmar Prado) até a morte de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), foi difícil segurar as lágrimas ao assistir ao final da trama escrita por Bruno Luperi, com base na história criada por Benedito Ruy Barbosa, seu avô.