Rômulo Estrela não acredita que Oto seja o mocinho de "Travessia": "Ele tem os dois lados"

Estreando no horário nobre, Rômulo Estrela interpretará Oto em "Travessia", trama escrita por Gloria Perez que substituirá "Pantanal" a partir do dia 10 de outubro.

Apesar de estar no núcleo principal, contracenando com Lucy Alves e Chay Suede, o ator não enxerga o seu personagem como um mocinho por conta de sua profissão: "Como todos nós, ele tem os dois lados".

Rômulo Estrela será um hacker em "Travessia"

Com uma história que abordará o mundo digital, explorando muito das profundezas da dark web, multiverso e dos crimes que acontecem dentro da internet, Rômulo Estrela será um dos principais nomes deste universo.

Na pele de Oto, ele será um hacker, cuja carreira começa ainda na adolescência, ao conseguir acesso às informações de Moretti, um importante impresário. O talento chama a atenção do personagem de Rodrigo Lombardi, que o contrata para realizar serviços para ele.

Exatamente por conta disso, Rômulo não consegue enxergar seu personagem como um mocinho. Durante a coletiva de imprensa de "Travessia", em que o Zappeando esteve, o ator falou mais sobre sua visão.

"Não podemos olhar para o Oto e achar que ele é o mocinho. Ele é um hacker, não dá para olharmos para essa atividade como alguma coisa boa. Ele invade sites, ele trabalha na dark web, um lugar que normalmente não temos acessos, para fazer coisas escusas, obscura", afirmou.

"Ele é essa pessoa e eu, enquanto intérprete desse personagem, não distancio ele desse lugar. Agora, como todos nós, ele tem os dois lados", ainda complementou o ator.

Afirmando que Oto viverá como nômade pelo mundo, nunca fixando raízes e agindo de forma muito misteriosa e reservada, será ao conhecer Brisa que tudo mudará para ele.

Em uma situação bem inesperada, a jovem, que será alvo de um deep fake - um vídeo alterado por programas, que colocará o rosto da personagem sobre o de uma criminosa - mexerá com o coração de Oto, fazendo com que ele descubra um lado romântico que ele não tinha consciência.

"O que pega ele é exatamente a possibilidade de acontecer isso com a Brisa. Por um minuto, ele fica na dúvida em parar ali um pouco e construir com ela alguma coisa. No fundo, ele sente essa vontade com ela e eu acho que é isso que atrai eles dois", afirma Rômulo.

"Eles se parecem em alguns aspectos. A Brisa é uma mulher que luta por tudo o que ela quer, está sempre na atividade e conquistando o seu espaço. E o Oto é um cara muito autônomo. Nisso, eles acabam se identificando e percebendo na medida que vão se conhecendo. Eles se conhecem de uma maneira muito inusitada", ainda adiantou.