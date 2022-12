Núbia se infiltra perto de Brisa e descobre podre de Oto em "Travessia": faz fofoca para Ari

Nos próximos capítulos de "Travessia", Núbia (Drica Moraes) vai ousar para impedir Brisa (Lucy Alves) de conseguir a guarda de Tonho (Vicente Alvite), se aproximando da manicure que trabalha com a mocinha, no momento em que sabe que a ex-nora viajou com Oto (Romulo Estrela), quando descobre podre envolvendo o hacker. Aos detalhes!