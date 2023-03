Moretti pede ajuda de Guida para pagar chantagem de Zezinho em "Travessia": entenda

Nos próximos capítulos de "Travessia", Moretti (Rodrigo Lombardi) vai pedir a ajuda de Guida (Alessandra Negrini) com dinheiro emprestado. Mesmo sabendo que a ex-mulher está com Guerra (Humberto Martins), o vilão se vê sem alternativa ao ser chantageado por homem do passado. Entenda!