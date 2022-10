Em 1ª protagonista no horário nobre, Lucy Alves comemora "Travessia": "É uma missão"

Jovem simples, criada como órfã, Brisa se apaixonou quase que instantaneamente por Ari (Chay Suede) em sua infância em "Travessia". Já adulta, a personagem de Lucy Alves terá uma grande reviravolta após ter a data de seu casamento marcada.

Com sua primeira protagonista no horário nobre, a atriz comemorou a grande responsabilidade, para a qual ela está se dedicando dia e noite: "Estou cansada, mas um cansada feliz".

Lucy Alves celebra ter o Nordeste em destaque

Nascida em João Pessoa, na Paraíba, Lucy Alves começou no meio artístico através da música, sendo finalista da segunda temporada de "The Voice Brasil", em 2013.

Através do seu carisma e do seu talento, a artista acabou sendo escalada para atuar em "Velho Chico" (2016), ganhando alguns outros papéis desde então.

Na nova trama de Gloria Perez, Lucy assume o papel de protagonista, sendo este o seu primeiro trabalho de destaque em uma novela das 21h.

Na história, ela interpreta Brisa Ribeiro, uma jovem que sempre lutou muito na vida para se criar, mantendo um sorriso no rosto e muita esperança de um futuro pela frente.

Durante a festa de lançamento de "Travessia", que ocorreu nos Estúdios Globo e contou com a participação do Zappeando, Lucy Alves definiu sua personagem.

"A Brisa é uma mulher brasileira, ela tem essa força de resistir, ela é órfã e como toda sobrevivente ela tem muita força, mas também tem suas carências. Mas é uma mulher que não desiste nunca, ela sempre acredita na esperança. Mesmo que ela tenha medo, ela enfrenta", afirmou.

Já nos primeiros capítulos da novela, será revelado que Brisa foi alvo de um deepfake, quando uma imagem ou vídeo é alterada de forma criminosa. Por conta disso, a mocinha será alvo de um linchamento público.

Com sua vida transformada em uma nova realidade assustadora, ela encontrará em seu caminho sua madrinha, Creusa (Luci Pereira), a delegada Helô (Giovanna Antonelli) e, até mesmo, Oto (Romulo Estrela), que será seu novo interesse amoroso.

"Eu tive a sorte de ter uma família que me blindou de muita coisa, me protegeu. Isso é muito legal, mas o mundo é muito mais cruel do que a gente imagina. Quando a gente vai pro mundo, a gente precisa desses anjos", analisou a atriz.



"Talvez a Brisa tenha até mais anjos do que eu tive, fora da minha família. Ela não tem família, ela vai construir isso durante o processo", garantiu Lucy, que se mudou sozinha para o Rio de Janeiro e também enfrentou muitas dificuldades no início de sua carreira.

Feliz com a nova etapa, a artista revelou que tem se dedicado muito, estudando bastante para a personagem e não tendo quase nenhum tempo livre. "Estou cansada, mas um cansada feliz", afirmou.

Um dos fatores que mais a influencia a se dedicar é a grande responsabilidade que seu papel significa.

"A maioria dos meus papéis sempre traz essa coisa da nordestinidade, né. Sou nordestina e, para mim, a minha primeira protagonista real de novela, nesse horário, é uma missão, muita felicidade", revelou.



"É muito importante mostrar esses sotaques que não são uma coisa só, o Maranhão não é a mesma coisa da Bahia, que não é a mesma coisa do Ceará. Então é uma responsabilidade", finalizou.