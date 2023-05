Letícia Colin se pronuncia após curtir tuíte falando mal de "Travessia": "Mais honroso"

"Me solidarizo ainda mais quando uma obra não cai no gosto do público! Desbravar um oceano em noite de mar bravio, céu cheio de tempestade, é ainda mais honroso. Viva a #travessia que cada um desses artistas passou, transmutou e viveu!", celebrou a atriz, que emendou: "Novela, de um jeito ou de outro, sempre vira estrela no céu".