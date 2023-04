Karina impede Isa de cair no golpe de pedófilo em "Travessia": acende alerta na amiga

Nos próximos capítulos de "Travessia", Karina (Danielle Olímpia) impede Isa (Duda Santos) de cair no mesmo golpe virtual que ela, quando acreditou que o pedófilo com quem conversava era, na verdade, Bruna Schuler (Giullia Buscacio). A reviravolta abre os olhos da amiga e faz com que perceba que tem algo errado.