Chiara se vinga de Guerra após empresário tomar partido de Brisa em "Travessia": entenda

Os próximos capítulos de "Travessia" provam que o amor de Guerra (Humberto Martins) por Tonho (Vicente Alvite) é gigantesco ao fazer com que tente ajudar Brisa (Lucy Alves) a ter uma vida melhor. Ao descobrir a movimentação do pai, Chiara (Jade Picon) se revolta e arma uma vingança, indo atrás do paradeiro de sua mãe. Entenda o que vai rolar!