Brisa se vinga de Ari e depõe contra o ex-noivo em "Travessia": vai fazer vontade de Guerra

"Travessia" passa por reviravolta com o resultado surpreendente do DNA para a paternidade de Tonho (Vicente Alvite). O resultado constata que Brisa (Lucy Alves) não é mãe do garoto, por uma condição genética que só vai ser diagnosticada para a frente, fazendo com que Ari (Chay Suede) ganhe a guarda dele, mas não sem se vingar.