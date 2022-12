Brisa destrói a vida de Ari ao enviar provas de vingança contra Guerra em "Travessia"

"Travessia" vai pegar fogo quando Brisa (Lucy Alves), cansada de sofrer nas mãos de Ari (Chay Suede), envia o dossiê feito pelo ex-noivo contra Guerra (Humberto Martins) para o escritório do empresário. Isso faz com que o rapaz nunca mais seja visto com bons olhos, especialmente por Cidália (Cassia Kis), que o coloca na mira o tempo todo. Aos detalhes!