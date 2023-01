Ari entrega Oto e Moretti para Guerra e faz empresário tirar conclusão em "Travessia"

Nos próximos capítulos de "Travessia", Ari (Chay Suede) vai entregar que acredita que Moretti (Rodrigo Lombardi) está por trás do hackeamento na construtora, em conversa com Guerra (Humberto Martins), apontando Oto (Romulo Estrela) como possível executor do crime. O hacker fica tão abalado que até termina o noivado com Brisa (Lucy Alves).