Zoé defende Maíra e o neto de Vanessa em "Todas as Flores": vai acabar com a filha vilã

No novo bloco de capítulos de "Todas as Flores", disponível no Globoplay, Maíra (Sophie Charlotte) ganha mais momentos ao lado do filho recém-nascido, Rivaldinho, que faz Zoé (Regina Casé) se tornar uma pessoa melhor na novela original do streaming, enfrentando Vanessa (Letícia Colin) de uma vez por todas, na intenção de protegê-los.