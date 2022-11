Vanessa chantageia Zoé em "Todas as Flores": relação entre elas ficará cada vez pior

No novo bloco de capítulos que chegou ao Globoplay na noite de quarta-feira (23), o público assiste a relação de Vanessa (Letícia Colin) com Zoé (Regina Casé) azedar de vez em "Todas as Flores". A vilã vai se aproveitar de uma fragilidade da mãe para chantageá-la e conseguir que faça tudo o que quer contra Maíra (Sophie Charlotte).