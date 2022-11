Como Rafael vai ter virada contra Vanessa em "Todas as Flores": dispensa até o bebê

Nos próximos capítulos de "Todas as Flores", Rafael (Humberto Carrão) vai impedir Maíra (Sophie Charlotte) de ir embora, depois que Vanessa (Letícia Colin) arma toda uma cena, fingindo que vai se jogar da janela, para comover a irmã e deixá-la longe do homem que está interessada apenas no dinheiro. Entenda o que vai rolar!