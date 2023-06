Letícia Colin, Regina Casé e Sophie Charlotte deram show de atuação em "Todas as Flores"

Letícia Colin, Regina Casé e Sophie Charlotte entregaram tudo no final de "Todas as Flores". Apesar de incoerências não passarem despercebidas pelo público no último capítulo da novela original do Globoplay, o trio de atrizes recebeu muitos elogios pelos papéis de Vanesa, Zoé e Maíra, se despedindo das personagens.