Diretora de "Todas as Flores" revela como são gravadas cenas quentes de Caio Castro e Colin

Não tem quem assista "Todas as Flores", novela original do Globoplay, sem se surpreender com a química de Caio Castro e Letícia Colin, que interpretam Pablo e Vanessa, vivendo um romance escondido. Matando a curiosidade do público, Carla Bohler, uma das diretoras do projeto, revelou como são os bastidores das sequências. Saiba mais!