Tertulinho faz promessa sombria sobre futuro de Candoca em "Mar do Sertão": "Nunca"

Nos próximos capítulos de "Mar do Sertão", Tertulinho (Renato Góes) inferniza cada vez mais a vida de Candoca (Isadora Cruz), dando uma facada pelas costas da mocinha, quando decide não conceder o divórcio, apenas para impedir que o grande amor de sua vida se case com o rival, José (Sergio Guizé), colocando mais um obstáculo na felicidade do casal.