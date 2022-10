Tertulinho deixa Candoca arrepiada com certeza em "Mar do Sertão": "Não deixará de ser"

Alerta de reviravolta! Candoca (Isadora Cruz) vai começar a desconfiar que Tertulinho (Renato Góes) está tramando contra José (Sergio Guizé) nos próximos capítulos de "Mar do Sertão". Isso porque, quando vai devolver as joias que ganhou do ex-marido, escuta que não vai deixar de ser esposa dele, com uma certeza que assusta. Saiba mais detalhes!