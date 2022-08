Tertulinho resolve criar filho de Candoca e Zé Paulino: mente para conquistar a mocinha

A trama de "Mar do Sertão" promete uma grande reviravolta: a suposta morte de Zé Paulino (Sergio Guizé) fará com que Candoca (Isadora Cruz) invista em um relacionamento com Tertulinho (Renato Góes). Tudo ficará ainda mais complicado quando a mocinha descobre que está grávida do ex-noivo, mas recebe ajuda do filho do coronel Tertúlio (José de Abreu) na criação da criança. Saiba mais abaixo!