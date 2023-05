Petra e Luigi decidem se casar em "Terra e Paixão" e Daniel se revolta: "Precipitado"

Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", Petra (Débora Ozório) e Luigi (Rainer Cadete) decidem se casar, mesmo com Antônio (Tony Ramos) sabendo que as intenções do trambiqueiro não são das melhores, decisão que vai deixar Daniel (Johnny Massaro) visivelmente revoltado na novela das 21h. Saiba detalhes!