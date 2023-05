Debora Ozório comenta vício de Petra em remédios em "Terra e Paixão": "Forte e pesado"

Atualmente no ar em "Terra e Paixão", Debora Ozório precisou se preparar muito para dar vida à Petra, uma jovem de família rica viciada em remédios, que vem despertando cada vez mais interesse do público da novela. Por nunca ter vivido nada parecido, a atriz revelou que fez imersão na história, conversando com pessoas que sofrem do mesmo diagnóstico.