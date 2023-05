Daniel estranha falsa gravidez de Graça em "Terra e Paixão": detalhe entrega a noiva

Um alerta de armação vai pegar Daniel (Johnny Massaro) de jeito nos próximos capítulos de "Terra e Paixão". Esperando o filho com Graça (Agatha Moreira) nascer para poder ficar com Aline (Barbara Reis), o protagonista vai ter cada vez mais certeza de que pode ter caído em golpe, com detalhe que sustenta ainda mais a hipótese na novela. Entenda!