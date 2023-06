Durante reviravolta, Angelina surpreende com revelação sobre mãe de Caio em "Terra e Paixão"

Os próximos capítulos de "Terra e Paixão" giram em torno do mistério do desaparecimento de Agatha (Bianca Bin), mãe de Caio (Cauã Reymond), que não vai ter o seu corpo encontrado dentro do caixão, levantando várias suspeitas. Durante as investigações, Angelina (Inez Viana) entrega uma hipótese do que pode ter acontecido.