Aline deixa clima entre Caio e Daniel ainda mais pesado em "Terra e Paixão": entenda

Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", Caio (Cauã Reymond) faz as pazes com Daniel (Johnny Massaro), depois que o irmão declara guerra contra ele, por achá-lo um traidor por assumir a sucessão, mesmo sabendo que o irmão mais velho se acha no direito de ocupar a posição do pai em um futuro. Entenda!