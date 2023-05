"Terra e Paixão": Aline se recusa a negociar água com Antônio, rejeita ajuda de Caio e paga caro

"Terra e Paixão" vai continuar seguindo os desdobramentos da rivalidade acirrada de Aline (Barbara Reis) com Antônio (Tony Ramos). Nos próximos capítulos, a mocinha vai se recusar a negociar a água de sua propriedade com o rival, recusa ajuda financeira de Caio (Cauã Reymond) e paga caro ao ter seu filho sequestrado por capanga do produtor rural.