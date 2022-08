Tatuagem de Ítalo desvenda parte da fórmula secreta: descoberta é feita por acaso

Ítalo fica com a história na cabeça e não se conforma que Clarice não tenha escondido uma informação tão importante. Neste momento, ele lembra de um papel que encontrou no túmulo do pai da empresária, que continha uma fórmula desconhecida. Ainda no início da trama, ele tatuou a referência no braço, junto com um desenho tribal baseado no da ex-namorada.