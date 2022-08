Velho do Rio corre perigo nas mãos de Guta, mas acaba salvo por Tadeu em "Pantanal": entenda

Reviravolta com direito a fortes emoções em "Pantanal": Tadeu (José Loreto) vai poupar a vida do Velho do Rio (Osmar Prado) ao impedir que Guta (Julia Dalavia) atente contra a sucuri mais temida da região. Os dois vão estar sozinhos na tapera de Juma (Alanis Guillen) quando a entidade aparece em forma de animal. Entenda!