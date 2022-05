Tadeu encontra Levi na fazenda de Tenório e parte para cima do peão: Guta intervirá

O futuro de Levi (Leandro Lima) não será dos melhores na trama de "Pantanal". Depois de ferir Tibério (Guito) durante um desentendimento, o peão fugirá da fazendo dos Leôncio com a ajuda de Muda (Bella Campos) e pedirá abrigo para ninguém menos do que Tenório (Murilo Rosa) — tudo com a intenção de matar o empresário. Seu esconderijo, no entanto, não ficará em segredo por muito tempo: isso porque Tadeu (José Loreto) descobrirá o paradeiro do funcionário traidor e partirá para cima do rapaz. Saiba mais abaixo!