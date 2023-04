Após ser trocada por Brisa, Bia encontra a rival e climão rola solto em "Travessia"

"Travessia" passa por mais uma reviravolta na reta final depois que Oto (Romulo Estrela) decide ficar com Brisa (Lucy Alves) nos próximos capítulos. Ao fazer teste com o ex-hacker, Bia (Clara Buarque) fica extremamente decepcionada ao reparar que ainda é caidinho pela rival, com quem se encontra em seguida.