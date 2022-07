Isadora desmascara Joaquim na reta final de "Além da Ilusão": Davi vai ser fundamental

A reta final de "Além da Ilusão" mostra que Isadora (Larissa Manoela) vai acreditar que Davi (Rafael Vitti) não foi o responsável pela morte trágica de Elisa (Larissa Manoela). Mesmo com um pé atrás, a mocinha dá uma chance do mágico provar que estava falando a verdade e fica chocada quando se depara com o verdadeiro caráter de Joaquim (Danilo Mesquita).