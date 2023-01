Renata Sorrah admite que Wilma acha Lui Lorenzo cafona em "Vai na Fé": "Mulher amarga"

Renata Sorrah foi escolhida para dar vida para Wilma, mãe do cantor decadente Lui Lorenzo (José Loreto), em "Vai na Fé". Empolgada com o novo papel, a veterana da Globo adiantou que a personagem, apesar de não ser vilã, vai dar o que falar, ressentida com o sucesso do filho, que considera um jovem cafona em alguns momentos. Entenda!