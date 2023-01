Regiane Alves relembra primeira novela na Globo: não mudou nada e está em "Vai na Fé"

Regina Alves abriu o álbum de recordações para dividir com os seguidores um registro em sua primeira novela na Globo. A atriz estreou na emissora 23 anos atrás em "A Muralha", escrita por Maria Adelaide Amaral, no papel de Rosália Olinto. Com o passar dos anos, a artista praticamente não mudou e já tem data para voltas às telinhas em "Vai na Fé".