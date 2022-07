Rose sofre com batida no carro e estranha atitude de Paula em "Quanto Mais Vida"

Diretamente de "Quanto Mais Vida, Melhor", Rose (Bárbara Colen) vai passar a estranhar cada vez mais as atitudes de Paula (Giovanna Antonelli), sem imaginar que Neném (Vladimir Brichta) é quem está no corpo da rival. A protagonista fica intrigada com as reações da namorada do jogador, que, além de se aproximar, chega até a ajudá-la com um imprevisto.