'Transgressora' em 1990, Guta é vista de outra maneira em nova versão de "Pantanal": entenda

No entanto, muitos pontos mudaram apenas na interpretação do público. Se em 1990, Guta, de Luciene Adami, era considerada uma mulher transgressora, hoje em dia, o papel de Julia Dalavia é visto somente como uma garota urbana no meio do Pantanal. Em conversa com doutor em teledramaturgia Mauro Alencar, ele analisou a importância da personagem e as mudanças vistas em seu comportamento. Confira!