Público se irrita com falta de sentido em "Travessia": autora já é conhecida por isso

"Não tem coerência, mas você não quer nem saber, porque cumpre a função do folhetim, de te pegar pela emoção. Tem essa série 'How to Get Away with Murder', se a gente fizer isso em novela… A mulher mata uma pessoa, à noite, os alunos limpam tudo e quando chega a polícia, tá tudo limpo. Entendeu?”, ainda exemplificou.