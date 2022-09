Como Tadeu se tornou o maior embuste de "Pantanal": 6 atitudes imperdoáveis do peão

Quem lembra quando Tadeu virou as costas para o próprio pai? Enfeitiçado por Tenório, o peão rompeu laços com Zé Leôncio para continuar na fazenda vizinha e caiu na manipulação do vilão de pedir a herança em bois para que pudesse tocar o negócio nas terras do lado. Só depois de brigar e até ofender o pai que o peão caiu em si e voltou atrás.