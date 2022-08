Silvero Pereira se arrependeu de fazer papel em "A Força do Querer": novela lançou ator na TV

Atualmente em "Pantanal", dando vida ao amado Zaquieu, Silvero Pereira teve a sua estreia na televisão em 2017, quando foi convidado por Gloria Perez para atuar em "A Força do Querer".

Na trama, o ator se destacou ao dar vida a Nonato, um motorista que levava uma vida dupla, se transformando de noite em Elis Regina, uma travesti que sonhava em viver de sua música - papel do qual o artista se arrepende. Entenda!

Silvero Pereira não faria novamente papel de "A Força do Querer"

Apesar de já ser conhecido por seu trabalho no teatro, foi em 2017 que Silvero Pereira ganhou ainda mais visibilidade no país ao participar de sua primeira novela, "A Força do Querer".

No papel de Elis Regina, uma travesti que de dia era conhecida como Nonato, um motorista que escondia sua outra vida, na esperança de conseguir seu sustento até conseguir viver de sua arte, o ator ganhou fama entre o público.



Antes da novela, Silvero já tinha um projeto para artistas trans e travestis no teatro, o Coletivo Artístico As Travestidas, que dava oportunidade para inúmeros artistas transformistas.

No entanto, com o fim de "A Força do Querer", o ator passou a ter uma nova visão sobre o seu próprio trabalho e mudou drasticamente sua postura, passando a negar trabalhos em que ele era convidado para interpretar novos personagens travestis.

Sob este novo olhar, em entrevista para o podcast Papo de Novela, do GShow, Silvero Pereira confessou que, hoje, não aceitaria atuar na novela que o lançou na televisão e explicou o motivo:

"O problema é mercado de trabalho. Hoje eu não faria a Elis Miranda, muito provavelmente. Porque eu também me reeduquei sobre essa história, e a gente precisa estar de acordo com as lutas e as causas. Depois de 'A Força do Querer', eu não aceitei mais nenhum personagem trans/travesti, e inclusive deixei de fazer meus espetáculos por causa disso"

"Eu fui entendendo, sendo informado e compreendendo essa questão dentro do mercado. Se a gente aceita, a gente está impedindo o mercado de ir em busca dessas pessoas. (...) Hoje, nós não vivemos num mercado em que exista proporcionalidade. Se nós existíssemos dentro de um mercado de proporcionalidade onde as pessoas têm acesso ao estudo e à formação, aí, sim, a gente estaria em uma outra discussão", analisou o ator.

Para Silvero, assumir tais personagens tiraria a oportunidade de pessoas trans e travestis de ocuparem seus espaços também na TV.

Atualmente, Silvero vive Zaquieu em "Pantanal", um mordomo do Rio de Janeiro, que se mudou para o interior do Mato Grosso do Sul, sofrendo muitos ataques homofóbicos e lutando para se transformar em um verdadeiro peão.