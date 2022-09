5 motivos explicam rejeição do público de "Pantanal" ao casal Irma e Zé Lucas: ficam juntos

Até alguns capítulos atrás, Irma estava se declarando e sofrendo com a despedida de Trindade, de quem espera um filho. Mesmo na esperança de que o discipulo do cramulhão volte atrás, a ruiva faz a fila andar rapidinho com Zé Lucas, com quem logo entra em um relacionamento. O mesmo vale para o peão, que estava apaixonado por Érica (Marcela Fetter), sofrendo horrores quando a jornalista deixou o Pantanal.